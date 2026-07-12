Эксперты назвали претендентов на звание лучшего вратаря ЧМ-2026

На ЧМ-2026 осталось сыграть всего четыре матча, впереди полуфиналы. Букмекеры обновили линию на то, кто получит звание лучшего вратаря на турнире.

По оценке аналитиков, больше всего шансов у голкипера сборной Франции Мика Меньяна, поставить на его победу можно за 2.50.

Шансы испанца Уная Симона оценили в 3.50. Этот вратарь установил рекорд по продолжительности «сухой» серии на чемпионате мира — 6 матчей подряд и 649 минут.

Поставить на англичанина Джордана Пикфорда можно с коэффициентом 4.50, а вероятность того, что лучшим признают аргентинца Эмилиано Мартинеса, оценили котировкой 5.00.

В 1/2 финала Франция сыграет с Испанией, а Англия — с Аргентиной.