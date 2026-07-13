«Урал» — «Торпедо»: кто фаворит матча Первой лиги

13 июля состоится матч 1-го тура Первой лиги между екатеринбургским «Уралом» и московским «Торпедо». Игра пройдёт в Екатеринбурге. Стартовый свисток запланирован на 17:00 мск.

Букмекеры отдают предпочтение хозяевам. Сделать ставку на победу «Урала» предлагается с коэффициентом 1.83. Победа «Торпедо» оценивается коэффициентом 4.70. Ничейный исход можно найти в линии за 3 45.

При этом аналитики не уверены в высокой результативности. Тотал меньше 2.5 мяча доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.82, а тотал больше 2.5 мяча — с коэффициентом 2.03. Если забьют обе команды, сыграет коэффициент 1.85.