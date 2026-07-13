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«Арсенал» — «Текстильщик»: кто фаворит матча Первой лиги 13 июля

«Арсенал» — «Текстильщик»: кто фаворит матча Первой лиги 13 июля
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13 июля состоится матч 1-го тура Первой лиги между тульским «Арсеналом» и «Текстильщиком» из Иванова. Игра пройдёт в Туле. Стартовый свисток запланирован на 19:30 мск.

Россия — Лига Pari . 1-й тур
13 июля 2026, понедельник. 19:30 МСК
Арсенал Т
Тула
Не начался
Текстильщик
Иваново
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Букмекеры отдают предпочтение хозяевам. Сделать ставку на победу «Арсенала» предлагается с коэффициентом 1.58. Победа «Текстильщика» оценивается коэффициентом 6.80. Ничейный исход можно найти в линии за 3 75.

При этом аналитики не уверены в высокой результативности. Тотал меньше 2.5 мяча доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.88, а тотал больше 2.5 мяча — с коэффициентом 1.93. Если забьют обе команды, сыграет коэффициент 1.94.

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