«Арсенал» — «Текстильщик»: прогноз Семёна Зигаева на матч Первой лиги

Комментатор Семён Зигаев дал прогноз на матч «Арсенал» — «Текстильщик».

Ставка: победа «Арсенала» и его тотал больше 1.5 за 1.77.

«Тульский «Арсенал» уже несколько лет никак не может вернуться в элиту российского футбола, каждый год руководство команды ставит эту задачу, но туляки каждый раз далеки от её выполнения. За четыре сезона в Первой лиге лишь раз «Арсенал» смог добраться до стыков, но там без особых шансов уступили нижегородцам по сумме двух встреч. Было это два года назад, но в прошедшем сезоне команда Дмитрия Гунько даже близко не была к стыкам, финишировав от зоны вылета всего лишь в четырёх очках.

«Текстильщик» из Иванова несколько лет назад уже заглядывал в Первую лигу, тогда командой ещё руководил опытный Сергей Павлов, но затем вылетел обратно в дивизион рангом ниже, и про команду из Иванова слышали лишь в контексте Кубка России, где «Текстильщик» дважды играл с командами из Медиалиги. Сначала под руководством Игоря Колыванова, затем Дмитрия Кириченко, но в остальном коллектив из Иванова был середняком Второй лиги. В прошлом сезоне «Текстильщик» всё-таки прыгнул выше головы и смог выйти во второй по значимости дивизион нашей страны.

Несмотря на успех Дмитрия Кириченко, несколько дней назад его сменил Дмитрий Пятибратов, до этого зарекомендовавший себя в «Факеле». Поэтому к дебютному матчу его коллектив вряд ли будет готов на 100 процентов к старту сезона. А вот Дмитрий Гунько руководит «Арсеналом» больше года, да и матч пройдёт в Туле, поэтому жду здесь победы хозяев, которым под силу забить минимум дважды», — приводит слова Зигаева «Ставка ТВ».