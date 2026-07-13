«Урал» — «Торпедо»: прогноз Семёна Зигаева на игру Первой лиги

Комментатор Семён Зигаев дал прогноз на матч «Урал» — «Торпедо».

Ставка: победа «Урала» за 2.10.

«Урал» в прошлом сезоне был одним из главных претендентов на повышение в классе. Первую часть сезона команда из Екатеринбурга завершила на промежуточном втором месте. И хотя отставание от «Факела» было приличным, казалось, что уж второе место «Урал» удержит. Зимой президент команды Григорий Иванов пошёл на кадровую перестановку и сменил главного тренера, им стал Василий Березуцкий. Итогом стало третье место и стыковые матчи против махачкалинского «Динамо». Гол-фантом в Екатеринбурге в ворота Селихова и поражение 0:2 в Каспийске оставили «Урал» ещё на сезон в Первой лиге.

Для «Торпедо» сезон сложился ещё драматичнее, в начале лета 2025 года автозаводцы были командой РПЛ, но из-за не связанных с футболом моментов их за несколько дней до начала чемпионата понизили в классе. До зимней паузы москвичи выглядели скверно, несколько раз меняли тренеров и шли в зоне вылета из Первой лиги. В итоге вернули Кононова Олега, и по весне торпедовцы заиграли. Показалось, что автозаводцы даже смогут дотянуться до четвёртой строчки, которая даёт право сыграть в стыках. Но несколько неудач в последних турах сделать этого не позволили, и «Торпедо» завершило сезон на девятой позиции, что зимой казалось чудом.

Перед началом сезона обе команды пошли на тренерские перестановки: «Уралом» теперь руководит Сергей Юран, а столичную команду возглавил Александр Сторожук. После окончания прошлого сезона прошло меньше двух месяцев, а екатеринбуржцы в отпуск ушли ещё и на неделю позже, ведь они играли в стыках. Всё же матч домашний для «Урала», а Юран ещё и умеет давать быстрый результат, поэтому жду здесь победы хозяев», — приводит слова Зигаева «Ставка ТВ».