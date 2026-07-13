Франция — Испания: какие прогнозы на матч 1/2 финала ЧМ-2026
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14 июля состоится матч 1/2 финала чемпионата мира по футболу 2026 года Франция — Испания. Игра пройдёт на стадионе «Эй-Ти-энд-Ти» (Арлингтон, США). Стартовый свисток судьи прозвучит в 22:00.
ЧМ-2026 — финальный раунд . 1/2 финала
14 июля 2026, вторник. 22:00 МСК
Франция
Не начался
Испания
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
Букмекеры отдают преимущество команде Дидье Дешама. Сделать ставку на победу сборной Франции предлагается с коэффициентом 2.43. Победа Испании оценивается коэффициентом 3.23. Ничейный исход можно найти в линии за 3.26.
При этом аналитики не уверены в высокой результативности. Тотал меньше 2.5 мяча доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.93, а тотал больше 2.5 мяча — с коэффициентом 1.95. Если забьют обе команды, сыграет коэффициент 1.72.
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