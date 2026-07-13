Франция — Испания: какие прогнозы на матч 1/2 финала ЧМ-2026

14 июля состоится матч 1/2 финала чемпионата мира по футболу 2026 года Франция — Испания. Игра пройдёт на стадионе «Эй-Ти-энд-Ти» (Арлингтон, США). Стартовый свисток судьи прозвучит в 22:00.

Букмекеры отдают преимущество команде Дидье Дешама. Сделать ставку на победу сборной Франции предлагается с коэффициентом 2.43. Победа Испании оценивается коэффициентом 3.23. Ничейный исход можно найти в линии за 3.26.

При этом аналитики не уверены в высокой результативности. Тотал меньше 2.5 мяча доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.93, а тотал больше 2.5 мяча — с коэффициентом 1.95. Если забьют обе команды, сыграет коэффициент 1.72.