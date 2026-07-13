Англия — Аргентина: дата матча 1/2 финала ЧМ-2026, кто победит
Поделиться
15 июля состоится матч 1/2 финала чемпионата мира по футболу 2026 года Англия — Аргентина. Игра пройдёт на стадионе «Мерседес-Бенц Стэдиум» (Атланта, США). Стартовый свисток судьи прозвучит в 22:00.
ЧМ-2026 — финальный раунд . 1/2 финала
15 июля 2026, среда. 22:00 МСК
Англия
Не начался
Аргентина
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
Букмекеры отдают преимущество команде Томаса Тухеля. Сделать ставку на победу сборной Англии предлагается с коэффициентом 2.59. Победа Аргентины оценивается коэффициентом 3.18. Ничейный исход можно найти в линии за 3.08.
При этом аналитики не уверены в высокой результативности. Тотал меньше 2.5 мяча доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.62, а тотал больше 2.5 мяча — с коэффициентом 2.40. Если забьют обе команды, сыграет коэффициент 2.00.
Комментарии
- 13 июля 2026
-
16:00
-
15:00
-
14:00
-
13:00
-
12:00
-
11:00
-
10:00
- 12 июля 2026
-
19:00
-
18:00
-
17:00
-
16:00
-
15:00
-
14:00
-
13:00
-
12:00
-
11:00
-
10:00
-
06:55
- 11 июля 2026
-
21:00
-
19:00
-
18:00
-
17:00
-
16:00
-
15:30
-
15:00
-
14:00
-
13:30
-
13:00
-
12:00
-
11:00
-
10:00
-
07:11
-
06:10
- 10 июля 2026
-
19:00
-
18:00