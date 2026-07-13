Матч ЧМ-2026 США — Бельгия стал самым популярным в истории американского рынка ставок

Матч 1/8 финала ЧМ-2026 между США и Бельгией стал самым популярным футбольным событием в истории американского рынка ставок на спорт, сообщает Bloomberg.

По данным букмекера BetMGM, игра собрала объём ставок больше. чем любой матч плей-офф студенческого футбола сезона-2026 (за исключением национального финала), финал баскетбольной NCAA, а также любой отдельный матч финальных серий НБА, Кубка Стэнли и Мировой серии МЛБ. В компании отметили важность того, что игра состоялась в прайм-тайм по местному времени.

В компании FanDuel матч США – Бельгия собрал наибольшее количество игроков и самый большой объём ставок среди всех футбольных матчей за всю историю платформы. Число клиентов, заключивших пари на эту игру, более чем в два раза превысило предыдущий рекорд для футбольных событий, а объём ставок оказался на 72% выше, чем на первый матч сборной США на турнире.

Букмекеры также отметили, что клиенты активно ставили на США, а победа Бельгии 4:1 сделала этот матч одним из самых прибыльных на чемпионате мира.