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Эксперты назвали претендентов на звание лучшего игрока ЧМ-2026 по футболу

Эксперты назвали претендентов на звание лучшего игрока ЧМ-2026
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На ЧМ-2026 осталось сыграть всего четыре матча, впереди полуфиналы. Букмекеры обновили линию на то, кто получит звание лучшего игрока турнира.

По оценке аналитиков, больше всего шансов у француза Килиана Мбаппе. Поставить на его победу можно с коэффициентом 2.50. Его главный конкурент — Лионель Месси, на аргентинца предлагают котировку 3.00.

Календарь ЧМ-2026

На англичанина Джуда Беллингема можно заключить пари за 5.00, а на его партнёра по команде Гарри Кейна — за 9.00. Вероятность успеха француза Майкла Олисе оценили в 15.00.

На испанца Ламина Ямаля дают коэффициент 20.00, а на Усмана Дембеле из сборной Франции — 25.00.

В 1/2 финала Франция сыграет с Испанией, а Англия — с Аргентиной.

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