Эксперты назвали претендентов на звание лучшего молодого игрока ЧМ-2026

На ЧМ-2026 по футболу осталось сыграть всего четыре матча, впереди полуфиналы. Букмекеры обновили линию на то, кто получит звание лучшего молодого игрока турнира.

По оценке экспертов, главный претендент на этот приз — испанец Ламин Ямаль, поставить на него можно за 2.75. Шансы Дезире Дуэ из сборной Франции оценили в 4.30.

На ещё одного игрока сборной Испании — защитника Пау Кубарси — можно заключить пари с коэффициентом 4.50, а на англичанина Нико О'Райли предлагают котировку 9.00.

В 1/2 финала ЧМ-2026 сборная Франции сыграет с Испанией, а Англия встретится с Аргентиной. Финальный матч пройдёт 19 июля.