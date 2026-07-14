Англия — Аргентина: какие прогнозы на матч 1/2 финала ЧМ-2026

15 июля состоится матч 1/2 финала чемпионата мира по футболу 2026 года Англия — Аргентина. Игра пройдёт на стадионе «Мерседес-Бенц Стэдиум» (Атланта, США). Стартовый свисток судьи прозвучит в 22:00.

Букмекеры отдают преимущество команде Томаса Тухеля. Сделать ставку на победу сборной Англии предлагается с коэффициентом 2.59. Победа Аргентины оценивается коэффициентом 3.18. Ничейный исход можно найти в линии за 3.08.

При этом аналитики не уверены в высокой результативности. Тотал меньше 2.5 мяча доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.62, а тотал больше 2.5 мяча — с коэффициентом 2.40. Если забьют обе команды, сыграет коэффициент 2.00.