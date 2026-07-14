Франция — Испания: прогноз Константина Генича на полуфинал ЧМ-2026

Комментатор Константин Генич дал прогноз на матч ЧМ-2026 Франция — Испания.

Ставка: 2-3 гола в матче за 2.05.

«Первые четыре команды рейтинга будут встречаться друг с другом. Сборные Франции и Испании сыграют друг с другом. Многие отводили роль фаворита и той и другой команде на этом чемпионате мира, и свой фаворитский статус пока и те, и другие благополучно подтверждают. У Франции, безусловно, есть свои мощнейшие аргументы против этой подвижной и достаточно сбалансированной Испании. У испанцев есть история и есть хорошая статистика последних матчей против сборной Франции.

Да, у Франции ещё не было такого суперпротивостояния на этом чемпионате мира и такого соперника, как Испания. Потому что все, кого Франция сняла с пробега, явно уступали французам. И Франция ещё ни разу, как, впрочем, и Испания, на этом чемпионате мира не была в состоянии команды отыгрывающейся. Непонятно, как французы поведут себя в сложной ситуации. В общем, для прогноза очень сложный матч. Я люблю испанский футбол, люблю испанскую сборную и сопереживаю ей на этом чемпионате мира. Но не отдать должное французам и не отдать должное игре Олисе, Мбаппе, Барколя, Дуэ, Дембеле, середине поля, прекрасно играющему Меньяну просто невозможно.

Конечно, французы небольшие, но все-таки фавориты. И Испания, и Франция ещё ни разу не уступали в счёте внутри этого чемпионата мира. Поэтому как поведут себя команды — пока большой вопрос. Более, ну не то чтобы статусная, более атлетичная, мускулистая сборная все-таки, как мне кажется, у французов. Но это полуфинал, шаг до финала, и я бы здесь предпочтение никому не отдавал.

Я предлагаю рассмотреть вариант 2–3 гола в матче. Отличный коэффициент, выше двойки — 2,05. Мне кажется, большого количества голов, больше трех, быть не должно. И как будто меньше двух тоже не должны забить», — приводит слова Генича «РБ Спорт».