Франция — Испания: прогноз Сергея Игнашевича на игру 1/2 финала ЧМ-2026

Известный футболист и тренер Сергей Игнашевич дал прогноз на матч Франция — Испания.

Ставка: победа Франции за 2.38.

«Испания — лучшая сборная турнира по доставке мяча в финальную треть. Отлаженные командные взаимодействия позволяют им доминировать и создавать голевые моменты со всеми соперниками на турнире.

Контрпрессинг, чёткие принципы при переходе из атаки в оборону работают практически бесперебойно. Следствием этого является только один пропущенный гол на турнире.

Но есть на этом ЧМ команда, которая показывает, возможно, самый совершенный футбол. Французы надёжно обороняются и результативно атакуют. Варианты атакующих действий сборной Франции эффективны, так как не зависят от системных действий, которые можно просчитать. В группе атаки собраны индивидуально сильные футболисты, которым по плечу любая оборона в мире.

Ещё одно важное качество французов — умение терпеть, что делает их практически бессмертными на этом турнире», — приводит слова Игнашевича «РБ Спорт».