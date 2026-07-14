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Франция — Испания: прогноз Сергея Игнашевича на игру 1/2 финала ЧМ-2026 по футболу

Франция — Испания: прогноз Сергея Игнашевича на игру 1/2 финала ЧМ-2026
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Известный футболист и тренер Сергей Игнашевич дал прогноз на матч Франция — Испания.

Ставка: победа Франции за 2.38.

ЧМ-2026 — финальный раунд . 1/2 финала
14 июля 2026, вторник. 22:00 МСК
Франция
Не начался
Испания
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Испания — лучшая сборная турнира по доставке мяча в финальную треть. Отлаженные командные взаимодействия позволяют им доминировать и создавать голевые моменты со всеми соперниками на турнире.

Контрпрессинг, чёткие принципы при переходе из атаки в оборону работают практически бесперебойно. Следствием этого является только один пропущенный гол на турнире.

Календарь ЧМ-2026

Но есть на этом ЧМ команда, которая показывает, возможно, самый совершенный футбол. Французы надёжно обороняются и результативно атакуют. Варианты атакующих действий сборной Франции эффективны, так как не зависят от системных действий, которые можно просчитать. В группе атаки собраны индивидуально сильные футболисты, которым по плечу любая оборона в мире.

Ещё одно важное качество французов — умение терпеть, что делает их практически бессмертными на этом турнире», — приводит слова Игнашевича «РБ Спорт».

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