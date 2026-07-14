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Франция — Испания: прогноз Александра Мостового на матч 1/2 финала ЧМ-2026 в Арлингтоне

Франция — Испания: прогноз Александра Мостового на матч 1/2 финала ЧМ-2026 в Арлингтоне
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Известный в прошлом футболист Александр Мостовой дал прогноз на матч Франция — Испания.

Ставка: ничья или победа Франции в один мяч за 1.73.

ЧМ-2026 — финальный раунд . 1/2 финала
14 июля 2026, вторник. 22:00 МСК
Франция
Не начался
Испания
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Ну что, здесь, думаю, в полуфинале встретились две самые сильные сборные этого чемпионата. Жаль, конечно, что Франция и Испания попали друг на друга сейчас, потому что это вполне могла быть и финальная пара. Но вот так бывает: сетка сложилась именно так, и одна из этих команд дальше уже не пойдёт.

По мне, Франция всё равно выглядит предпочтительнее и сильнее. У них убойное нападение, огромный выбор впереди, три-четыре футболиста, которые могут решить эпизод в любой момент. Когда у команды такая скорость, мощь и индивидуальное мастерство, сдерживать её 90 минут очень тяжело. В полуфинале одна ошибка сразу может стать решающей.

Календарь ЧМ-2026

Испания тоже сильная, спору нет. У них свои плюсы и козыри: контроль мяча и умение держать темп, заставлять соперника бегать и искать свободные зоны. Они редко отдают инициативу и часто сами диктуют, как будет идти матч. Но при этом испанцам непросто даются забитые мячи, они не всегда быстро превращают владение в голы.

Вот этим французы и могут воспользоваться. Испания вроде бы мало пропускает, но многие соперники просто садились назад и ждали контратак. Франция так играть не будет. Думаю, матч получится тяжёлым — либо 1:1 и дальше дополнительное время, либо 2:1 в пользу Франции. То есть либо ничья, либо победа Франции в один мяч», — приводит слова Мостового «Ставка ТВ».

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