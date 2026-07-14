Франция — Испания: прогноз Романа Павлюченко на полуфинал ЧМ-2026 в США

Известный в прошлом футболист Роман Павлюченко дал прогноз на матч Франция — Испания.

Ставка: победа Франции за 2.33.

«Мне кажется, кто победит в этой паре, тот потом выиграет и чемпионат мира. Всё-таки я думаю, что Франция должна пройти Испанию. Испанцы очень мало пропускают, хорошо контролируют мяч и умеют прессинговать и накрывать на чужой половине поля. Но атака у французов настолько мощная и быстрая, что Испании будет очень тяжело сдерживать её весь матч.

Думаю, игра получится открытой. Испания всё равно будет играть в свой футбол, держать мяч, разыгрывать и искать свободные зоны. Но Франция тоже не станет просто сидеть и ждать. У них такие футболисты впереди, что любая быстрая атака может стать голевой. Плюс многие французы играют или играли в чемпионате Испании, хорошо знают этих футболистов и понимают, как против них действовать.

По составу Франция для меня — самая сильная сборная на этом турнире. Если брать все линии, они выглядят очень сбалансированно. Конечно, легко им не будет, потому что Испания — команда, которая умеет забирать мяч и заставлять соперника много работать без него. Но когда у тебя впереди Дембеле, Олисе и Мбаппе, это огромный плюс. Эта тройка сейчас выглядит практически неудержимо.

Матч может дойти и до дополнительного времени, потому что уровень команд очень высокий. Надеюсь, до серии пенальти всё-таки не дойдёт и французы смогут решить всё в основное время. Главное для них — не сбавлять обороты и пользоваться своими моментами. Если Франция сыграет на своём уровне, она должна победить Испанию и выйти в финал», — приводит слова Павлюченко «Ставка ТВ».