Франция — Испания: ставка Михаила Моссаковского на полуфинальный матч ЧМ-2026

Комментатор Михаил Моссаковский дал прогноз на матч ЧМ-2026 Франция — Испания.

Ставка: ТБ 25.5 фола за 2.00.

«Матч, который называют скрытым финалом. И, наверное, так оно и есть. Это противостояние, которое многие ждали: Франция, которая во многом полагается на индивидуальное мастерство своих лидеров, и Испания, которая символизирует почти идеальную систему — систему без слабых мест. Вот это столкновение индивидуального и командного как будто специально вынесено на витрину полуфинала.

У Франции фантастический подбор в атаке: Мбаппе, Дембеле и Олисе, который за последние пару лет вышел в абсолютный топ. С такими исполнителями трудно ждать чего-то другого, кроме финала и борьбы за титул. Но именно с системными командами этой Франции может быть сложнее всего. Пока непонятно, как на турнире остановить Мбаппе, Дембеле и Олисе, но Испания со своим владением, прессингом и структурой как раз выглядит командой, которая способна это сделать.

Если искать ставку на этот матч, я бы обратил внимание на фолы. На первый взгляд, здесь можно было бы смотреть «низ»: играют не самые «верховые» команды по нарушениям. Но есть стадия, ответственность, цена ошибки — и есть большое «но» по имени Иван Бартон. Сальвадорский арбитр с «низами» по фолам почти не сочетается. Он не любит демократичное судейство, часто останавливает игру и на этом чемпионате мира стабильно ведёт матчи к «верху»: Турция — Парагвай, Япония — Швеция, а потом Швейцария — Колумбия, где было 43 нарушения с учётом дополнительного времени.

Понятно, что в игре Швейцарии и Колумбии были ещё 30 минут, но важно другое: даже в дополнительное время Бартон дал 15 свистков. Это судья, на которого можно смело накидывать три-четыре фола к общей цифре. А когда отметка выставлена исходя из статистики команд, такой арбитр становится ключевым фактором. Плюс статус матча, напряжение, нервы и понимание, что на кону финал чемпионата мира. Здесь можно рискнуть и смотреть 26.5 фола больше, но более сдержанный и близкий к реальности вариант — тотал больше 25.5 фола», — приводит слова Моссаковского «Ставка ТВ».