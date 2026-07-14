Франция — Испания: прогноз Семёна Зигаева на матч чемпионата мира по футболу — 2026

Комментатор Семён Зигаев дал прогноз на матч Франция — Испания.

Ставка: проход Франции за 1.70.

«Сборная Франции в группе встречалась с командами Ирака, Сенегала и Норвегии, их коллектив Дидье Дешама прошёл играючи. В 1/16 французы встретились со сборной Швеции и без особых проблем разгромили скандинавов, отправив три безответных мяча в их ворота. Дальше Франция играла против Парагвая и имела проблемы, но гол Килиана Мбаппе на 70-й минуте с пенальти принёс его команде успех и путёвку в 1/4 финала. Там французы встречались с Марокко, владели колоссальным преимуществом, а в первом тайме Мбаппе не реализовал пенальти. Но после перерыва Килиан исправился с игры, а Дембеле поставил точку.

Сборная Испании на групповом этапе имела небольшие проблемы, но всё же спокойно вышла в плей-офф с первой позиции в квартете. В 1/16 финала их ждала встреча со сборной Австрии, особых проблем испанцы не испытали: Оярсабаль забил в каждом из таймов, а между его голами ещё и Порро отличился. Итоговые 3:0 и выход в 1/8, где мы увидели противостояние Испания — Португалия. Команда де ла Фуэнте была лучше, но забить смогла только в компенсированное время, отличился Мерино. Микель вновь проявил себя и в следующем раунде. Когда при счёте 1:1 с Бельгией всё шло к дополнительному времени, Мерино вновь забил и принёс победу своей команде.

Многие называют эту встречу скрытым финалом первенства планеты, ведь встречаются главный фаворит и действующий чемпион Европы. Испанцы в прошлом году смогли выбить на стадии 1/2 Лиги наций французов, те вряд ли забыли об этом. Полуфинал чемпионата мира для Франции уже третий подряд, в двух предыдущих случаях команда Дешама выходила в решающий матч. Думаю, сделает она это и на сей раз», — приводит слова Зигаева «Ставка ТВ».