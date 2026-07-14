Франция — Испания: прогноз Владимира Гучека на матч 1/2 финала ЧМ-2026 14 июля

Комментатор Владимир Гучек дал прогноз на матч Франция — Испания.

Ставка: ТМ 2.5 за 1.92.

«В первом полуфинале чемпионата мира в Арлингтоне сойдутся, пожалуй, две сильнейшие сборные турнира. Франция подходит к этому матчу с лучшей атакой (16 голов в шести матчах), а Испания — с лучшей обороной (всего один пропущенный мяч за весь турнир). Это классическое противостояние стилей — мощь и скорость французов против испанского контроля и терпения.

У французов на этом первенстве планеты всё летит: шесть побед в основное время, включая уверенный проход Швеции, Парагвая и Марокко в плей-офф. Килиан Мбаппе с восемью голами и тремя ассистами — главная звезда турнира, а рядом с ним Усман Дембеле (пять голов) и Майкл Олисе (пять голевых передач, лучший ассистент) создают атакующее трио, которое терроризирует любую оборону.

Испанцы же в основное время не проигрывают уже 36 матчей подряд во всех турнирах. У них идеально отлаженная система: Родри и Педри диктуют темп в центре, а Ламин Ямаль и Дани Ольмо способны решить эпизод одним касанием. Но испанская оборона — главный козырь: один пропущенный мяч за весь турнир неслучаен.

История личных встреч подсказывает, что скучно не будет —; в 2021 году Франция выиграла финал Лиги наций (2:1), на Евро-2024 Испания взяла реванш в полуфинале (2:1), а в полуфинале Лиги наций — 2025 команды выдали феерию с девятью голами. Однако именно на чемпионате мира, где цена ошибки максимальна, обе команды играют прагматичнее. Франция в плей-офф пока не пропускает, а Испания пропустила лишь раз за весь турнир. Обе сборные понимают, что финал — это нечто большее, чем просто статистика.

Да, звёзды в атаке впечатляют: Мбаппе, Ямаль, Дембеле и Олисе. Но не стоит забывать, что в полуфинале чемпионата мира тренеры склонны к осторожности. Слишком велика цена ошибки, чтобы играть в открытый футбол с первой минуты. Испанцы будут контролировать мяч и не давать французам пространства для разбега, а французы — ждать своих моментов на контратаках. В такой вязкой игре голов ожидать много не приходится.

Обе команды будут действовать максимально дисциплинированно в обороне, и вероятность того, что мы увидим 0:0, 1:0 или 1:1 в основное время, крайне высока. Даже если кто-то откроет счёт, вторая команда вряд ли бросится отыгрываться сломя голову — скорее будет терпеливо искать свой шанс, не рискуя оголять тылы. Поэтому жду, что будет забито максимум два гола в этом матче», — приводит слова Гучека «Ставка ТВ».