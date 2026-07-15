Англия — Аргентина: ставки и коэффициенты на матч 1/2 финала ЧМ-2026

15 июля состоится матч 1/2 финала чемпионата мира по футболу Англия — Аргентина. Игра пройдёт на стадионе «Мерседес-Бенц Стэдиум» в Атланте, США. Начало встречи — в 22:00 мск.

Букмекеры отдают преимущество команде Томаса Тухеля. Сделать ставку на победу сборной Англии можно с коэффициентом 2.59. Победу Аргентины в основное время оценили коэффициентом 3.18. На ничейный исход предлагают коэффициент 3.08.

На выход англичан в финал с учётом возможных овертайма и серии пенальти дают коэффициент 1.81, а на латиноамериканцев — 2.05.

При этом аналитики не уверены в высокой результативности. Тотал меньше 2.5 мяча доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.62, а тотал больше 2.5 мяча — с коэффициентом 2.40. Если забьют обе команды, сыграет коэффициент 2.00.