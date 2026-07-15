Англия — Аргентина: прогноз Владислава Радимова на игру 1/2 финала ЧМ-2026

Известный футболист и тренер Владислав Радимов дал прогноз на матч Англия — Аргентина.

Ставка: победа Англии за 2.80.

«Думаю, будет победа англичан в основное время. Уж больно медленные защитники у Аргентины, я был на матче со Швейцарией. Как только швейцарцы побежали чуть быстрее, для аргентинцев было бы без шансов, если бы не удалили Эмболо.

Второй вариант: Месси не забьёт. И я бы поставил на индивидуальный тотал угловых Англии больше 4.5. Против таких медленных защитников Аргентины и без возвращения Месси в оборону англичане будут много атаковать через фланги, будут навесы и прострелы — отсюда будут и угловые», — приводит слова Радимова «РБ Спорт».