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«Университатя» — «МЛ Витебск»: прогноз Семёна Зигаева на матч отбора Лиги чемпионов

«Университатя» — «МЛ Витебск»: прогноз Семёна Зигаева на матч отбора Лиги чемпионов
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Комментатор Семён Зигаев дал прогноз на матч «Университатя» — «МЛ Витебск».

Ставка: ТБ 3 за 1.89.

Лига чемпионов . 1-й квалификационный раунд. 2-й матч
15 июля 2026, среда. 20:30 МСК
Университатя Кр
Крайова, Румыния
Не начался
МЛ Витебск
Витебск, Беларусь
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Первый матч квалификации Лиги чемпионов между «Университатей» и «МЛ Витебск» состоялся на прошлой неделе на нейтральном поле в Венгрии. И началась та игра с места в карьер. Румынская команда пусть и была в статусе фаворита, но забитый мяч на четвёртой минуте — это действительно быстро. Белорусская команда нашла в себе силы к середине тайма счёт сравнять, и показалось, что мы можем увидеть равный матч. Но дальше у «МЛ Витебск» начались настоящие проблемы, ещё до перерыва румыны заработали два пенальти и оба реализовали.

Второй тайм получился более равным, и казалось, что голов мы уже не увидим. Но в компенсированное время «Университатя» забила четвёртый и одержала разгромную победу. «МЛ Витебск» перед ответным матчем был полностью сосредоточен на подготовке к игре, а вот у его соперника была важнейшая встреча — Суперкубок Румынии. 1:1 в основное время, и судьба трофея решалась в серии пенальти. Игроки «Университати» били точнее и титул забрали.

Теперь впереди ответный матч первого раунда квалификации Лиги чемпионов с «МЛ Витебск». Румыны в первой встрече сделали прекрасный задел, и теперь вопрос — какой состав выйдет, учитывая матч за Суперкубок. И всё же я в шансы белорусов не верю, а вот в голы — да. Поэтому поставлю здесь на тотал больше трёх мячей», — приводит слова Зигаева «Ставка ТВ».

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