«Сутьеска» — «Кайрат»: прогноз Михаила Моссаковского на игру квалификации Лиги чемпионов

Комментатор Михаил Моссаковский дал прогноз на матч «Сутьеска» — «Кайрат».

Ставка: гол после 75-й минуты за 1.88.

«Первый матч завершился 2:1 в пользу «Кайрата», хотя алматинцы, конечно, могли побеждать и крупнее. Преимущество по игре было большим: «Сутьеска» уступает «Кайрату» и в классе, и в деньгах, и в возможностях, и в опыте. Есть ещё один важный фактор, о котором уже говорили: у черногорцев сезон фактически только начался первым матчем с «Кайратом», а внутренний чемпионат стартует лишь 2 августа. То есть «Сутьеска» пока далеко не в оптимальном тонусе, в этом компоненте «Кайрат» соперника превосходит.

При этом «Сутьеске» нужно отыгрываться. Нужно как-то возвращаться в противостояние, отыгрывать гандикап в один мяч с командой, которая сильнее по составу и уровню. Фора в минус один мяч, конечно, не выглядит неотыгрываемой — в футболе всё возможно. Другой вопрос, что у «Сутьески» маловато ресурса, чтобы уверенно перевернуть такую пару. Поэтому многое снова может решиться ближе к концовке.

У «Кайрата» серия из пяти побед подряд во всех турнирах, эти встречи объединяет важная деталь — поздние голы. Команда регулярно забивает в концовке, иногда даже больше одного мяча на отрезке после 75-й минуты с учётом добавленного времени. Причём «Кайрат» дожимал соперников даже в тех играх, где к финальным минутам уже всё было понятно. В первой встрече с черногорским клубом тоже получилась концовка с голами: «Сутьеска» сравняла на 90-й минуте, а «Кайрат» забил победный мяч уже в компенсированное время.

Думаю, похожий сценарий возможен и в ответной игре. «Сутьеска» наверняка будет вынуждена идти вперёд, потому что текущий счёт её не устраивает. А значит, в концовке либо хозяева будут давить и раскрываться, либо «Кайрат» получит пространство для быстрых атак с уставшим соперником. Отрезок после 75-й минуты плюс добавленное время снова выглядят очень перспективными для гола не в одни, так в другие ворота», — приводит слова Моссаковского «Ставка ТВ».