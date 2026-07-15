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Англия — Аргентина: прогноз Александра Мостового на матч ЧМ-2026 по футболу в США

Англия — Аргентина: прогноз Александра Мостового на матч ЧМ-2026 в США
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Известный в прошлом футболист Александр Мостовой дал прогноз на матч Англия — Аргентина.

Ставка: ничья за 3.00.

ЧМ-2026 — финальный раунд . 1/2 финала
15 июля 2026, среда. 22:00 МСК
Англия
Не начался
Аргентина
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Если мы говорим об Аргентине, конечно, в первую очередь говорим и о Лионеле Месси. Это гений на футбольном поле. Он столько лет доказывает свой уровень, решает, ведёт за собой команду и делает разницу в самых важных матчах. Понятно, почему многие хотят, чтобы Аргентина прошла дальше.

Англичане тоже идут с большим трудом, но проходят. Мы это, в принципе, прогнозировали: команда у них сильная, футболисты высокого уровня, характер есть. Они умеют терпеть и дожимать, в таких встречах это очень важно. Когда всё решается одним эпизодом, индивидуальное качество выходит на первый план.

Календарь ЧМ-2026

У Англии сейчас две большие звезды — Кейн и Беллингем. Кейн давно всё доказал, а Беллингем на этом турнире ещё больше раскрылся. Он забивает в ключевые моменты и берёт игру на себя — это огромный плюс. Поэтому сказать, что Аргентина спокойно их обыграет, нельзя. Будет очень трудно это сделать.

Аргентина — это Месси, чемпионский опыт и умение вытаскивать тяжёлые игры. Англия — это мощь, класс, Кейн, Беллингем и команда, которая тоже верит в себя. Думаю, здесь, скорее всего, будет ничейный результат в основное время. Но надеюсь, что дальше пройдёт Аргентина. Всё-таки Месси — величайший», — приводит слова Мостового «Ставка ТВ».

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