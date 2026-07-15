Англия — Аргентина: прогноз Семёна Зигаева на матч ЧМ-2026 15 июля

Комментатор Семён Зигаев дал прогноз на матч Англия — Аргентина.

Ставка: проход Англии за 1.82.

«Сборная Англии прошла групповой этап чемпионата мира без особых проблем. Сначала она переиграла главного соперника в квартете Хорватию, затем 0:0 с Ганой и победа над Панамой. С первого места британцы вышли в плей-офф и в первом раунде с большим трудом прошли Конго, благодаря дублю Кейна в концовке. В 1/8 матч был против Мексики, и вновь случились проблемы, хотя там сильно повлияло удаление у англичан. И всё же англичане победили 3:2, и в четвертьфинале был уже матч против Норвегии. 1:1 в основное время, а дальше два тайма по 15 минут, где Беллингем забил и вывел Англию в полуфинал.

Аргентина тоже прошла групповой этап без особых проблем, уже после двух матчей действующий чемпион мира гарантировал себе первую строчку, благодаря голам Месси. Дальше плей-офф, и каждый матч как драма. В 1/16 финала они дважды выходили вперёд, но Кабо-Верде дважды отыгрался. И всё же сил у дебютанта не хватило, на 111-й минуте Аргентина вырвала победу. Дальше их ждал матч против Египта. К 79-й минуте африканцы вели в два мяча, ещё и Месси не реализовал пенальти. И всё же аргентинцы успели забить трижды и прошли в 1/4. Там в соперниках была Швейцария, и случилась ничья 1:1 в основное время, но аргентинцы забили два гола во втором дополнительном тайме и прошли дальше.

Нас ждет не просто полуфинал чемпионата мира, а противостояние, которому уже 60 лет. Скандалище в 1966 году, рука Бога и гол века спустя 20 лет, удаление Бекхэма в 1998 году, но это история, а сейчас новая глава. Обе команды с каждым матчем в плей-офф смотрятся хуже и хуже, но уровень оппозиции у Аргентины явно был пониже. Да и у Англии Кейн и Беллингем против Месси, вариативность больше», — приводит слова Зигаева «Ставка ТВ».