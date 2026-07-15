Англия — Аргентина: ставка Романа Павлюченко на встречу 1/2 финала ЧМ-2026

Известный в прошлом футболист Роман Павлюченко дал прогноз на матч Англия — Аргентина.

Ставка: победа Аргентины за 3.04.

«Я здесь всё-таки больше склоняюсь к аргентинцам. Англия по игре меня не сильно впечатляет, хотя своего результата они добиваются. Есть индивидуально сильные футболисты — Кейн и Беллингем, которые могут решить момент и попортить нервы любой команде. Но если брать именно игру, то Англия пока не выглядит так, чтобы сказать: да, это явный фаворит полуфинала.

У Аргентины есть Месси, который сейчас на ходу. Мне кажется, в таком матче он будет больше брать игру на себя: обыгрывать, создавать и искать моменты. Он прекрасно понимает, что остался один шаг до финала. Пока Месси в такой форме, Аргентина очень сильна. Тем более, он ещё борется за звание лучшего бомбардира, и такие матчи для него особенные.

Конечно, игра будет равная. Англичане тоже умеют вытаскивать тяжёлые матчи, и у них есть Кейн, который свой момент может найти. Но Аргентина мне кажется более достойной финала. Это не та сборная, которая будет просто отсиживаться в обороне, да и Англия любит атаковать, поэтому жду открытый футбол с моментами у обеих команд.

Тяжело сказать, кто здесь прям явный фаворит, команды очень близкие по уровню. Но у аргентинцев есть какой-то фарт, характер и Месси, который может решить всё в одном эпизоде. Думаю, забьют и те, и те, а матч получится результативным — 2:1 или 3:2 победит Аргентина», — приводит слова Павлюченко «Ставка ТВ».