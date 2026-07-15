Англия — Аргентина: прогноз Владимира Гучека на игру ЧМ-2026 в Атланте

Комментатор Владимир Гучек дал прогноз на матч Англия — Аргентина.

Ставка: ничья за 2.90.

«Нас ждёт не просто полуфинал, а настоящий триллер с привкусом истории. Сборная Англии под руководством Томаса Тухеля подходит к этому матчу в статусе лёгкого фаворита. Команда выглядит мощно и сбалансированно, забивая исправно практически в каждом матче. Однако их игра далека от идеала — с теми же норвежцами в 1/4 финала англичане долго не могли ничего создать, но вырвали победу. Главный же козырь Аргентины — действующий чемпионский статус и 39-летний Лионель Месси, который в одиночку тащит команду.

У аргентинцев на этом турнире проблем хоть отбавляй: защита проваливается, Мартинес уже не тащит, а Месси банально устаёт. Два матча плей-офф аргентинцы затянули в овертайм. С такой игрой против организованной Англии Тухеля у чемпионов мира могут возникнуть колоссальные трудности. С другой стороны, англичане тоже не всегда блещут, и в матче с равным соперником могут столкнуться с проблемами в атаке.

История личных встреч подсказывает, что сенсаций ждать не стоит. Матч обещает быть закрытым и вязким. Обе команды будут бояться ошибиться, понимая, что цена ошибки — лишение шансов на финал. Учитывая, что и Англия, и Аргентина в плей-офф играют осторожно, логичнее всего предположить, что основного времени для выявления победителя не хватит. С высокой доли вероятности нас ждет ничья в основное время, а вся интрига перетечёт в дополнительное время или серию пенальти», — приводит слова Гучека «Ставка ТВ».