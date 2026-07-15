Победа Испании над Францией на ЧМ-2026 принесла клиенту букмекера 32 000 000 рублей

14 июля в первом полуфинальном матче чемпионата мира по футболу Испания обыграла Францию со счетом 2:0. Этот результат принёс крупный выигрыш одному из игроков букмекерской компании PARI.

Игрок заключил пари в размере 10 000 000 рублей на победу Испании в основное время с коэффициентом 3.20. В середине первого тайма защитник французов Люка Динь неудачно сыграл в своей штрафной — выбивая мяч, он попал по бедру Ламина Ямаля. Пенальти реализовал Микель Оярсабаль. Чемпионы Европы контролировали центр поля и не давали разбежаться ярким французским форвардам.

После перерыва ситуация не изменилась, более того, испанцы упрочили свое преимущество. На ударной позиции оказался Педро Порро и хладнокровно разобрался с Майком Меньяном. Все усилия команды Дидье Дешама отыграться оказались тщетны. 2:0 — уверенная победа Испании. Ставка оказалась удачной, на выплату игрок получил 32 000 000 рублей. Это один из самых крупных выигрышей по ставкам на матчи ЧМ-2026.

Ещё один клиент компании поставил 2 000 000 рублей на тот же исход с тем же коэффициентом. На выплату он получил 6 400 000 рублей.

Сборная Испании в финале чемпионата мира сыграет с победителем матча между Англией и Аргентиной.