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Сборная Аргентины победила Англию в полуфинале ЧМ-2026. Сыграл коэффициент 13.0

Сборная Аргентины победила Англию в полуфинале ЧМ-2026. Сыграл коэффициент 13.0
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Сборная Аргентины выиграла у Англии матч 1/2 финала чемпионата мира по футболу 2026 года со счётом 2:1. Команды играли на стадионе «Мерседес-Бенц Стэдиум» в Атланте, США.

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Первый мяч забил нападающий Англии Энтони Гордон на 55-й минуте. Полузащитник Аргентины Энцо Фернандес сравнял счёт на 85-й минуте. Форвард аргентинцев Лаутаро Мартинес забил второй гол своей команды на 90+2-й минуте, установив окончательный счёт — 2:1.

Ставки на победу сборной Аргентины принимались с коэффициентом 3.18: выигрыш с 1000 рублей составил бы 3180 рублей. Успех Англии оценивался в 2.59, ничья по итогам двух таймов — в 3.08.

На тотал больше 2.5 гола давали 2.40, на «обе забьют» — 2.00, на точный счёт 2:1 в пользу Аргентины — 13.0. Волевая победа южноамериканцев оценивалась в 10.0.

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