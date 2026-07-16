«Университатя» — «Динамо» Киев: прогноз Михаила Моссаковского на матч отбора Лиги Европы

Комментатор Михаил Моссаковский дал прогноз на матч Лиги Европы «Университатя» — «Динамо» Киев.

Ставка: победа «Динамо» по угловым за 1.60.

«Две команды ещё толком не вошли в сезон. По сути, первым серьёзным матчем для них стала игра в Люблине, а «Клуж» после этого успел провести еще и Суперкубок Румынии против «Университати» из Крайовы. Внутренний сезон в Румынии стартует полноценно уже сейчас, а вот «Динамо» начнёт чемпионат только в августе. Поэтому обе команды пока находятся в стадии набора формы, но по первому матчу было видно, у кого качество выше.

Статистика первой игры получилась очень красноречивой — 27:3 по ударам в пользу «Динамо». Фантастический перекос, который становится ещё более удивительным, если вспомнить, что счёт так и не был открыт. 0:0 по итогам матча, но по содержанию и давлению киевляне выглядели гораздо сильнее. Большим был и перевес по угловым — 10:4. Во многом это следствие того, что «Клуж» позволяет сопернику слишком много бить по своим воротам.

То же самое было и в Суперкубке Румынии. Там «Университатя» из Крайовы имела преимущество по ударам 14:5 и по угловым 8:4. То есть проблема не случайная: «Клуж» регулярно допускает давление, много ударов и, как следствие, много угловых у соперника. Понятно, что дома контекст немного изменится, поддержка трибун поможет, да и сама игра может быть менее односторонней, чем в Люблине. Но базовые вещи, думаю, останутся на своих местах.

«Динамо» снова должно чаще подходить к воротам, завершать атаки ударами и зарабатывать угловые. «Клуж» может быть активнее дома, но по структуре пары всё равно логично отталкиваться от давления киевлян. Поэтому здесь хорошо смотрится ставка на победу «Динамо» по угловым — именно от этого варианта и стоит отталкиваться», — приводит слова Моссаковского «Ставка ТВ»