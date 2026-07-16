«Вестри» — «Карабах»: прогноз Семёна Зигаева на матч квалификации Лиги Европы

Комментатор Семён Зигаев дал прогноз на матч «Вестри» — «Карабах».

Ставка: ТБ 3.5 за 2.12.

«Первый квалификационный матч Лиги Европы между «Вестри» и «Карабахом» прошёл на прошлой неделе в Азербайджане на стадионе имени Тофика Бахрамова. Конечно, хозяева были явным фаворитом, ведь к ним в гости приехал коллектив из второго дивизиона Исландии, но первые полчаса бакинцы забить не могли. И всё же 9:1 по ударам в первом тайме воплотились в голы, на перерыв «Карабах» ушёл, ведя в счёте 2:0. Второй тайм вышел ещё более односторонним, исландцы не смогли нанести ни одного удара по воротам, однако долго не пропускали. На 86-й минуте азербайджанцы все-таки довели встречу до разгромной победы. 3:0 — и перед ответным матчем «Карабах» отдыхал.

А вот у «Вестри» такой роскоши не было, в Исландии сезон по системе «осень-весна», им предстоял домашний матч 13-го тура. То ли долгая дорога из Азербайджана, то ли другие причины, но к перерыву «Вестри» уступал 0:5. Два гола во втором тайме чуть скрасили картину, но вряд ли серьёзно обрадовали поклонников команды.

Теперь нас ждёт ответный матч первого раунда квалификации Лиги Европы. «Карабах» дома одержал крупную победу, однако куда важнее сам рисунок игры. Азербайджанцы доминировали и забить могли сильно больше. В ответной встрече исландцам терять нечего, и они на своём поле могут и рискнуть, но сыграть «на ноль» у них вряд ли получится», — приводит слова Зигаева «Ставка ТВ».