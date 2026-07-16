«Зенит» — «Спартак»: дата матча за Суперкубок России, коэффициенты букмекеров

18 июля в Нижнем Новгороде пройдёт матч за Суперкубок России между чемпионом страны «Зенитом» и обладателем Кубка «Спартаком». Начало встречи — в 19:30 мск.

OLIMPBET Суперкубок России 2026 . Финал OLIMPBET Суперкубок России 2026 . Финал 18 июля 2026, суббота. 19:30 МСК Зенит Санкт-Петербург Не начался Спартак М Москва Кто победит в основное время? П1 X П2

Букмекеры отдают преимущество чемпионам РПЛ. Сделать ставку на победу петербуржцев в основное время можно с коэффициентом 2.10. Успех спартаковцев оценили коэффициентом 3.45. На ничейный исход предлагают коэффициент 3.10.

На победу «Зенита» с учётом возможной серии пенальти дают коэффициент 1.60, а на победу москвичей — 2.30.

При этом аналитики не уверены в высокой результативности. Тотал меньше 2.5 мяча доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.85, а тотал больше 2.5 мяча — с коэффициентом 1.95. Если забьют обе команды, сыграет коэффициент 1.78.