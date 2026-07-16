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«Университатя» Клуж-Напока — «Динамо» Киев: ставки и коэффициенты на матч Лиги Европы

«Университатя» Клуж-Напока — «Динамо» Киев: ставки и коэффициенты на матч Лиги Европы
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16 июля состоится ответный матч первого раунда квалификации Лиги Европы «Университатя» — «Динамо» Киев. Игра пройдёт в Клуж-Напоке на стадионе «Клуж Арена». Стартовый свисток запланирован на 20:30 мск.

Лига Европы . 1-й квалификационный раунд. 2-й матч
16 июля 2026, четверг. 20:30 МСК
Университатя
Клуж-Напока, Румыния
Не начался
Динамо К
Киев, Украина
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Букмекеры отдают предпочтение гостям. Сделать ставку на победу «Динамо» предлагается с коэффициентом 1.48. Победа «Университати» оценивается коэффициентом 6.30. Ничейный исход можно найти в линии за 3 95.

При этом аналитики не уверены в высокой результативности. Тотал меньше 2.5 мяча доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.77, а тотал больше 2.5 мяча — с коэффициентом 2.05. Если забьют обе команды, сыграет коэффициент 1.91.

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«Университатя» Клуж-Напока — «Динамо» Киев. Лига Европы украинцам не по плечу
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