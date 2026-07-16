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Эксперт: российские букмекеры выплатили более 1,5 млрд рублей по матчу ЧМ-2026 по футболу Англия — Аргентина

Эксперт: российские букмекеры выплатили более 1,5 млрд рублей по матчу Англия — Аргентина
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Экс-управляющий партнёр PARI Дмитрий Сергеев в своём телеграм-канале рассказал о том, что матч 1/2 финала ЧМ-2026 Англия — Аргентина стал очень неудачным для букмекеров по всему миру.

«После матча Англия — Аргентина российские букмекеры выплатили игрокам (получили убыток) более 1,5 млрд рублей. Если проводить аналогии с мировым рынком, оценивая долю РФ в 3-4%, то общий убыток букмекерской индустрии в мире составил более 500 млн долларов», — написал Сергеев.

Календарь ЧМ-2026

Он также добавил, что примерно 20% от всех ставок пришлись на тотал больше в этом матче, 10% — на то, что обе забьют, 20% — на победу в основное время и проход Аргентины, а 5% — на индивидуальные тоталы команды Лионеля Скалони.

Аргентина одержала волевую победу над Англией со счётом 2:1 и вышла в финал ЧМ-2026, где сыграет с Испанией.

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