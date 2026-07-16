Исследование: британцы поставят на матчи ЧМ-2026 более £ 3 млрд

Организация TaxPayers’ Alliance рассчитала поступления налогов в бюджет Великобритании со ставок на матчи ЧМ-2026. По данным компании, всего игроки сделают ставки на сумму £ 3,1 млрд (около 325 млрд руб.), что на 36% выше, чем на ЧМ-2022.

Исходя из этого, бюджет страны получит около £ 58 млн (6,1 млрд руб.) налогов. Букмекеры в Великобритании платят налог в размере 15% от GGR. Львиную долю от этой суммы заплатят англичане — более 5 млрд рублей. Чуть больше 500 млн рублей приходится на Шотландию, следом идут Уэльс и Северная Ирландия.

По данным ислледования, хотя бы одну ставку на турнир сделает каждый восьмой житель Великобритании.