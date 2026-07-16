15 000 ₽
Реклама 18+
Рекламодатель: ООО «ФОНКОР»
erid: 2RanymaA3dV
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Ставки Новости

Элджей проиграл 500 тыс. рублей по ставке на матч ЧМ-2026 по футболу Англия — Аргентина

Элджей проиграл 500 тыс. рублей по ставке на матч ЧМ-2026 Англия — Аргентина
Комментарии

Российский музыкант Элджей лишился 500 тыс. рублей, сделав неудачную ставку на матч 1/2 финала ЧМ-2026 Англия — Аргентина, сообщает телеграм-канал «Кружок беттинга».

Он поставил эту сумму на то, что сборная Англии пройдёт в финал, с коэффициентом 1.77. Англичане забили первыми в середине второго тайма и в целом выглядели лучше на протяжении первого часа игры. Однако после гола команда Томаса Тухеля слишком прижалась к своим воротам и позволила аргентинцам не только сравнять счёт, но и вырвать победу. 2:1 — в финал прошла Аргентина, там она сыграет с Испанией.

Таким образом, ставка Элджея оказалась неудачной, он потерял 500 тыс. рублей.

Календарь ЧМ-2026
Комментарии
Новости. Ставки
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android