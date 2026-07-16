Элджей проиграл 500 тыс. рублей по ставке на матч ЧМ-2026 Англия — Аргентина

Российский музыкант Элджей лишился 500 тыс. рублей, сделав неудачную ставку на матч 1/2 финала ЧМ-2026 Англия — Аргентина, сообщает телеграм-канал «Кружок беттинга».

Он поставил эту сумму на то, что сборная Англии пройдёт в финал, с коэффициентом 1.77. Англичане забили первыми в середине второго тайма и в целом выглядели лучше на протяжении первого часа игры. Однако после гола команда Томаса Тухеля слишком прижалась к своим воротам и позволила аргентинцам не только сравнять счёт, но и вырвать победу. 2:1 — в финал прошла Аргентина, там она сыграет с Испанией.

Таким образом, ставка Элджея оказалась неудачной, он потерял 500 тыс. рублей.