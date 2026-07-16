Егор Крид выиграл более 500 тыс. рублей по ставкам на матч ЧМ-2026 Англия — Аргентина

Российский музыкант Егор Крид выиграл более 500 тыс. рублей, сделав ряд ставок на матч 1/2 финала ЧМ-2026 Англия — Аргентина, сообщает телеграм-канал «Кружок беттинга».

Исполнитель заключил сразу четыре пари:

1 млн рублей на то, что обе команды забьют, за 1.82:

500 тыс. рублей на проход Аргентины за 2.03:

400 тыс. рублей на то, что обе забьют в первом тайме, за 4.95;

300 тыс. рублей на победу Аргентины в основное время за 3.05.

Три из его четырёх ставок сыграли — Аргентина победила в основное время 2:1, забив решающий гол на последних минутах. Его чистый выигрыш составил 550 тыс. рублей.

В финале ЧМ-2026 Аргентина сыграет со сборной Испании.