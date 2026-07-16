Франция — Испания — самый прибыльный матч для букмекеров на ЧМ-2026

На ЧМ-2026 завершилась стадия 1/2 финала. По её итогам определилась пара финалистов — в решающем матче сразятся сборные Испании и Аргентины. В букмекерской компании PARI подвели итоги этой стадии.

Матчи 1/2 финала стали самыми популярными на турнире у игроков. Примерно 52% от общего оборота ставок на полуфиналы в денежном выражении PARI приняла на встречу Англии и Аргентины. Около 48% пришлось на матч Франция — Испания.

Доля ставок в прематче составила около 63% от общего объёма пари на матчи 1/2 финала, в лайве — примерно 37%.

Встреча Франции и Испании стала второй по обороту за весь турнир и самой удачной для PARI на ЧМ-2026. На победу команды Луиса де ла Фуэнте в основное время пришлось всего около 36% от всего объёма ставок на исход 90 минут игры, а на проход испанцев в финал — около 15% от всего оборота рынка. К тому же матч получился не результативным, а забила только одна команда. По прибыли эта игра оказалась на 28% выше, чем лидер по этому показателю до 1/2 финала — матч Германия — Парагвай.

А вот матч Англия — Аргентина оказался очень удачным для игроков и самым убыточным для компании за весь турнир. По этому показателю он в два раза превысил матч Франция — Сенегал, который был самым неудачным для PARI до полуфиналов. На команду Лионеля Скалони пришлось около 47% от общего объёма ставок на исход основного времени и примерно 63% на рынке прохода в финал. При этом обе команды забили, а матч оказался «верховым».