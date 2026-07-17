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Эксперты назвали вероятность серии пенальти в матче Суперкубка России «Зенит» — «Спартак»

Эксперты назвали вероятность серии пенальти в матче Суперкубка России «Зенит» — «Спартак»
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18 июля в Нижнем Новгороде пройдёт матч за Суперкубок России между чемпионом страны «Зенитом» и обладателем Кубка «Спартаком». Начало встречи — в 19:30 мск.

OLIMPBET Суперкубок России 2026 . Финал
18 июля 2026, суббота. 19:30 МСК
Зенит
Санкт-Петербург
Не начался
Спартак М
Москва
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Букмекеры оценили вероятность того, что в матче будет серия пенальти. Она состоится, если основное время завершится с ничейным исходом. Поставить на такое развитие событий можно с коэффициентом 3.45.

На победу «Зенита» с учётом возможной серии пенальти дают коэффициент 1.60, а на москвичей — 2.30.

При этом аналитики не уверены в высокой результативности. Тотал меньше 2.5 мяча доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.85, а тотал больше 2.5 мяча — с коэффициентом 1.95. Если забьют обе команды, сыграет коэффициент 1.78.

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