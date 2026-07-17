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Франция — Англия: на кого ставить в матче за 3-е место ЧМ-2026 по футболу

Франция — Англия: на кого ставить в матче за 3-е место ЧМ-2026
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19 июля состоится матч за третье место чемпионата мира по футболу 2026 года Франция — Англия. Игра пройдёт на стадионе «Хард Рок» (Майами, США). Стартовый свисток судьи прозвучит в 00:00.

ЧМ-2026 — финальный раунд . За 3-е место
19 июля 2026, воскресенье. 00:00 МСК
Франция
Не начался
Англия
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Букмекеры отдают преимущество команде Дидье Дешама. Сделать ставку на победу сборной Франции предлагается с коэффициентом 2.01. Победа Англии оценивается коэффициентом 3.78. Ничейный исход можно найти в линии за 3.83.

Календарь ЧМ-2026

При этом аналитики уверены в высокой результативности. Тотал меньше 2.5 мяча доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 2.63, а тотал больше 2.5 мяча — с коэффициентом 1.53. Если забьют обе команды, сыграет коэффициент 1.45.

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Франция — Англия. Прогноз на матч за третье место ЧМ-2026
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