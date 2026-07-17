Франция — Англия: на кого ставить в матче за 3-е место ЧМ-2026

19 июля состоится матч за третье место чемпионата мира по футболу 2026 года Франция — Англия. Игра пройдёт на стадионе «Хард Рок» (Майами, США). Стартовый свисток судьи прозвучит в 00:00.

Букмекеры отдают преимущество команде Дидье Дешама. Сделать ставку на победу сборной Франции предлагается с коэффициентом 2.01. Победа Англии оценивается коэффициентом 3.78. Ничейный исход можно найти в линии за 3.83.

При этом аналитики уверены в высокой результативности. Тотал меньше 2.5 мяча доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 2.63, а тотал больше 2.5 мяча — с коэффициентом 1.53. Если забьют обе команды, сыграет коэффициент 1.45.