Эксперты назвали фаворита в борьбе за звание лучшего бомбардира ЧМ-2026

На ЧМ-2026 осталось сыграть всего два матча. Букмекеры обновили линию на лучшего бомбардира турнира.

Аналитики считают фаворитом француза Килиана Мбаппе, который отличился уже восемь раз. Поставить на его победу можно с коэффициентом 1.50.

Шансы аргентинца Лионеля Месси, у которого на счету также восемь мячей, оценили в 2.50.

Вероятность успеха остальных игроков намного меньше. На Гарри Кейна из сборной Англии, который забил на ЧМ-2026 шесть голов, можно заключить пари за 20.00. Шансы его партнёра по команде Джуда Беллингема, у которого также шесть мячей, оценили в 50.00.

За 80.00 можно поставить на испанца Микеля Оярсабаля (5 голов), а за 100.00 — на Усмана Дембеле из сборной Франции (5 голов).

В финале ЧМ-2026 Испания встретится с Аргентиной, а за третье место сыграют Франция и Англия.