Эксперты назвали шансы Лионеля Месси забить в финале ЧМ-2026
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19 июля состоится финальный матч чемпионата мира по футболу 2026 года Испания — Аргентина. Игра пройдёт на стадионе «Метлайф» в Ист-Ратерфорде, США. Стартовый свисток судьи прозвучит в 22:00 мск.
ЧМ-2026 — финальный раунд . Финал
19 июля 2026, воскресенье. 22:00 МСК
Испания
Не начался
Аргентина
Кто победит в основное время?
П1
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П2
Букмекеры принимают ставки на то, что в финале свой гол забьёт Лионель Месси. Легендарный аргентинец отличился уже восемь раз на этом турнире и сражается за звание его лучшего бомбардира. Заключить пари на то, что форвард поразит ворота испанцев, можно с коэффициентом 2.50. А за 5.00 можно поставить на то, что этот мяч станет первым в матче.
Если Месси забьёт и при этом Аргентина победит в основное время, сыграет коэффициент 4.40.
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