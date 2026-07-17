Эксперты назвали шансы Килиана Мбаппе забить в матче за третье место ЧМ-2026
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19 июля состоится матч за третье место чемпионата мира по футболу 2026 года Франция — Англия. Игра пройдёт на стадионе «Хард Рок» (Майами, США). Стартовый свисток судьи прозвучит в 00:00.
Букмекеры принимают ставки, что во встрече за третье место свой гол забьёт Килиан Мбаппе. Француз отличился уже восемь раз на этом турнире и сражается за звание лучшего бомбардира. Заключить пари на то, что форвард поразит ворота англичан, можно с коэффициентом 1.90. А за 3.80 можно поставить, что этот мяч станет первым в матче.
Если Мбаппе забьёт, а при этом Франция победит в основное время, сыграет коэффициент 2.50.
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