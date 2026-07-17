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Конор Макгрегор призвал букмекеров вернуть игрокам ставки по его бою с Холлоуэем

Конор Макгрегор призвал букмекеров вернуть игрокам ставки по его бою с Холлоуэем
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Ирландский боец Конор Макгрегор на своих страницах в социальных сетях призвал букмекеров вернуть игрокам ставки по его бою с Максом Холлоуэем на вечере единоборств UFC 329. Ирландец вернулся в октагон спустя пять лет, но на первой же минуте получил травму ноги и не смог продолжить поединок. Бой остановили спустя 69 секунд после начала первого раунда.

«Бой следует признать несостоявшимся, все ставки нужно вернуть», — написал Макгрегор.

Он также добавил, что степень повреждения станет ясна позже, после того как будут проведены все необходимые обследования.

Букмекеры по всему миру отмечали, что игроки активно ставили на ирландца, так что исход боя оказался для контор очень удачным.

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