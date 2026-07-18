Франция — Англия: назван самый вероятный счёт матча ЧМ-2026

19 июля состоится матч за третье место чемпионата мира по футболу 2026 года Франция — Англия. Игра пройдёт на стадионе «Хард Рок» в Майами, США. Стартовый свисток судьи прозвучит в 00:00 мск.

Букмекеры отдают преимущество команде Дидье Дешама. Сделать ставку на победу сборной Франции предлагается с коэффициентом 2.01. Победа Англии оценивается коэффициентом 3.78. Ничейный исход можно найти в линии за 3.83.

При этом аналитики уверены в высокой результативности. Тотал меньше 2.5 мяча доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 2.63, а тотал больше 2.5 мяча — с коэффициентом 1.53. Если забьют обе команды, сыграет коэффициент 1.45.

Самый вероятный исход — ничья 1:1 по итогам двух таймов (7.30). Победа Франции 2:1 идёт за 8.70, на точный счёт 2:2 дают 9.90.