«Зенит» — «Спартак»: стал известен фаворит матча за Суперкубок России

18 июля состоится матч за Суперкубок России «Зенит» — «Спартак». Игра пройдёт на стадионе «Совкомбанк Арена» в Нижнем Новгороде. Стартовый свисток запланирован на 18:00 мск.

Букмекеры считают фаворитами подопечных Сергея Семака. Сделать ставку на победу «Зенита» предлагается с коэффициентом 2.14. Победа «Спартака» оценивается коэффициентом 3.63. Ничейный исход можно найти в линии за 3.44.

При этом аналитики не уверены в высокой результативности. Тотал меньше 2.5 мяча доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.88, а тотал больше 2.5 мяча — с коэффициентом 2.00. Если забьют обе команды, сыграет коэффициент 1.80.