«Зенит» — «Спартак»: ставки и коэффициенты на матч за Суперкубок России
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18 июля в Нижнем Новгороде пройдёт матч за Суперкубок России между чемпионом страны «Зенитом» и обладателем кубка «Спартаком». Начало встречи — в 19:30 мск.
OLIMPBET Суперкубок России 2026 . Финал
18 июля 2026, суббота. 19:30 МСК
Зенит
Санкт-Петербург
Не начался
Спартак М
Москва
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
Букмекеры отдают преимущество чемпионам РПЛ. Сделать ставку на победу петербуржцев в основное время можно с коэффициентом 2.10. Успех спартаковцев оценили коэффициентом 3.45. На ничейный исход предлагают коэффициент 3.10.
На победу «Зенита» с учётом возможной серии пенальти дают коэффициент 1.60, а на москвичей — 2.30.
При этом аналитики не уверены в высокой результативности. Тотал меньше 2.5 мяча доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.85, а тотал больше 2.5 мяча — с коэффициентом 1.95. Если забьют обе команды, сыграет коэффициент 1.78.
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