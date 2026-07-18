Франция — Англия: прогноз Владислава Радимова на матч за третье место ЧМ-2026

Известный футболист и тренер Владислав Радимов дал прогноз на матч Франция — Англия.

Ставка: ТБ 6.5 офсайда за 6.00.

«Первое: тотал офсайдов больше 6,5. Французы и англичане играют с высокой линией обороны, то есть обе команды будут бежать за спину, особенно французы.

Идея про офсайды пришла мне ещё давно, потому что англичане играют довольно высоко, если только Аргентина не загнала их в штрафную. И сами французы тоже — по тому, что я видел.

В таком матче будет пространство, а бежать на грани офсайда есть кому. ТБ 6,5 при бегущих флангах Англии и при скоростных игроках Франции по коэффициенту 6,00 — почему бы не взять за такой куш?

Второй вариант: дубль Мбаппе. Ему надо выигрывать «Золотую бутсу», а Месси с большой вероятностью может забить испанцам. Футбол будет довольно открытый, пенальти будет бить Мбаппе. Поэтому берём дубль Мбаппе за пятёрку.

И третье: победа в основное время сборной Франции, французы просто сильнее уставших англичан», — приводит слова Радимова «РБ Спорт».