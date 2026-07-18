15 000 ₽
Реклама 18+
Рекламодатель: ООО «ФОНКОР»
erid: 2RanymaA3dV
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Ставки Новости

Франция — Англия: ставка Игоря Семшова на игру ЧМ-2026 по футболу

Франция — Англия: ставка Игоря Семшова на игру ЧМ-2026
Комментарии

Известный футболист и тренер Игорь Семшов дал прогноз на матч Франция — Англия.

Ставка: обе забьют и ТБ 2.5 за 2.50.

ЧМ-2026 — финальный раунд . За 3-е место
19 июля 2026, воскресенье. 00:00 МСК
Франция
Не начался
Англия
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Многие специалисты считали, что именно эти две команды встретятся в решающем матче и разыграют между собой трофей. Но судьба распорядилась таким образом, что они будут довольствоваться матчем за третье место.

В полуфинале французов было не узнать. Их будто бы подменили — не было ни атакующей машины во главе с Килианом Мбаппе, ни предельно строгой игры в обороне. По сути, шансов спасти матч с Испанией у Франции не было никаких, даже гол престижа забить не удалось. В таких случаях говорят «счёт по игре». А вот англичан, прямо скажу, жаль, потому как они заслуживали участия в решающей встрече турнира. Но Месси и компания были с этим не согласны и в очередной раз смогли проявить характер, вытащить тяжелейший матч. Англия — не Египет, но по факту сценарий получился примерно таким же.

Календарь ЧМ-2026

Конечно, после такого поражения англичанам будет непросто. Скорее всего, нас ждёт открытый футбол с обилием голевых моментов. Французы постараются больше играть на своего джокера Мбаппе, чтобы тот в итоге стал лучшим бомбардиром чемпионата мира. Последние очные встречи — за французами. Матчи получаются результативные. Думаю, что также будет и в этот раз, при этом обе команды забьют. Моя ставка — обе забьют и тотал больше 2.5», — приводит слова Семшова «ВсёПроСпорт».

Материалы по теме
«Последний танец» Дешама: Франция и Англия делят бронзу ЧМ-2026
«Последний танец» Дешама: Франция и Англия делят бронзу ЧМ-2026
Комментарии
Новости. Ставки
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android