Франция — Англия: ставка Игоря Семшова на игру ЧМ-2026

Известный футболист и тренер Игорь Семшов дал прогноз на матч Франция — Англия.

Ставка: обе забьют и ТБ 2.5 за 2.50.

«Многие специалисты считали, что именно эти две команды встретятся в решающем матче и разыграют между собой трофей. Но судьба распорядилась таким образом, что они будут довольствоваться матчем за третье место.

В полуфинале французов было не узнать. Их будто бы подменили — не было ни атакующей машины во главе с Килианом Мбаппе, ни предельно строгой игры в обороне. По сути, шансов спасти матч с Испанией у Франции не было никаких, даже гол престижа забить не удалось. В таких случаях говорят «счёт по игре». А вот англичан, прямо скажу, жаль, потому как они заслуживали участия в решающей встрече турнира. Но Месси и компания были с этим не согласны и в очередной раз смогли проявить характер, вытащить тяжелейший матч. Англия — не Египет, но по факту сценарий получился примерно таким же.

Конечно, после такого поражения англичанам будет непросто. Скорее всего, нас ждёт открытый футбол с обилием голевых моментов. Французы постараются больше играть на своего джокера Мбаппе, чтобы тот в итоге стал лучшим бомбардиром чемпионата мира. Последние очные встречи — за французами. Матчи получаются результативные. Думаю, что также будет и в этот раз, при этом обе команды забьют. Моя ставка — обе забьют и тотал больше 2.5», — приводит слова Семшова «ВсёПроСпорт».