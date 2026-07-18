«Зенит» — «Спартак»: прогноз Александра Мостового на матч за Суперкубок России

Известный футболист и тренер Александр Мостовой дал прогноз на матч «Зенит» — «Спартак».

Ставка: ничья за 3.38.

OLIMPBET Суперкубок России 2026 . Финал OLIMPBET Суперкубок России 2026 . Финал 18 июля 2026, суббота. 19:30 МСК Зенит Санкт-Петербург Не начался Спартак М Москва Кто победит в основное время? П1 X П2

«Конечно, сейчас непросто давать прогноз. После того, что мы видим на чемпионате мира, уже вообще многое за пределом понимания: фавориты мучаются, сильные команды вылетают, всё решает один эпизод, пенальти или случайность. Поэтому здесь тоже нельзя говорить категорично.

Не знаю, как будет выглядеть «Спартак», и не знаю, как будет выглядеть «Зенит». Всё-таки это начало сезона, команды только входят в официальный ритм, и сразу такой матч, битва за трофей, большая афиша. Понятно, что где-то может не хватать свежести и сыгранности, но статус этой игры сам заставит футболистов поднатужиться.

«Зенит» и «Спартак» — это всегда вывеска. Тут не надо дополнительно объяснять, что значит такое противостояние для болельщиков. Думаю, команды всё равно сделают праздник для всех: будет борьба, эмоции и напряжение, потому что никто не захочет начинать сезон с поражения от такого соперника.

Кто выиграет, я не берусь сказать. Здесь слишком много неизвестного, и в таких матчах заранее выбирать победителя очень трудно. Думаю, в основное время может быть 1:1, а дальше команды, скорее всего, рассудит серия пенальти. Жалко, конечно, что не будет дополнительного времени, но вот такой сейчас регламент», — приводит слова Мостового «Ставка ТВ».