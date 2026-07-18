Франция — Англия: ставка Романа Павлюченко на матч за 3-е место ЧМ-2026 в США

Известный в прошлом футболист Роман Павлюченко дал прогноз на матч ЧМ-2026 Франция — Англия.

Ставка: проход Англии за 2.67.

«Честно, после того, как французы сыграли полуфинал с Испанией, мне кажется, они не заслужили третье место. Хотя я с самого начала говорил, что Франция должна выиграть чемпионат мира, но тот матч — это просто провал всей команды. Мне они очень не понравились. Франция выглядела совсем не так, как должна выглядеть сборная, которая претендовала на титул.

Англии, конечно, с Аргентиной не повезло. В концовке пропустили, хотя матч провели достойно, бились, выглядели хорошо и были близки к тому, чтобы пройти дальше. Мне кажется, англичане больше заслужили бронзу. Команда в полуфинале показала характер, дала бой Аргентине и точно не выглядела слабее настолько, чтобы говорить, что они провалили матч.

Франция — сильная сборная, это понятно. И на чемпионате мира бронза тоже трофей, за неё тоже хочется бороться. Но психологически Англия сейчас, на мой взгляд, выглядит поувереннее. Французы после такого полуфинала могут быть подавлены, потому что от них ждали совсем другой игры. Англичане тоже расстроены, но по содержанию последнего матча они оставили более хорошее впечатление.

Конечно, Францию можно назвать фаворитом по составу, там очень сильные футболисты. Но это футбол, здесь всё бывает. Мне кажется, англичане в этом матче не проиграют и всё-таки завоюют третье место. Они заслужили закончить турнир на хорошей ноте, поэтому я больше склоняюсь к Англии», — приводит слова Павлюченко «Ставка ТВ».